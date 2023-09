Pe modelul din Noua Zeelanda, premierul britanic vrea sa scape tinerii de un viciu. Rishi Sunak ia in calcul sa ridice in fiecare an, cu un an, varsta la care tigarile pot fi cumparate legal. Daca face acest lucru pana in 2026, adolescentii care au acum 15 ani si cei care vin dupa nu vor putea sa cumpere niciodata produse din tutun. Anual, fumatul ucide peste 76.000 de oameni in Regatul Unit.