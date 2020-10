Stiri pe aceeasi tema

- Numita de guvern in primavara in functia de presedinte al grupului de lucru pentru vaccinarea impotriva coronavirusului, Kate Bingham a declarat pentru Financial Times ca o vaccinare generala a populatiei „nu se va intampla". "Trebuie sa-i vaccinam pe toti cei cu risc" , a explicat ea intr-un interviu.…

- Programul de vaccinare Covid-19 din Regatul Unit va viza persoanele in varsta si cele cu profesii cu risc de infectare, dar nu intreaga populatie, a declarat persoana responsabila cu vaccinarea din guvernul britanic.

- Programul de vaccinare impotriva COVID-19 in Marea Britanie se va adresa cu prioritate persoanelor mai in varsta si celor din profesiile cu risc, nu intregii populatii, a indicat responsabila cu acest dosar de pe langa guvernul de la Londra, transmit luni AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Numita…

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…

- Unul dintre cei mai mari producatori de vaccinuri, care ar urma sa produca și vaccinul pentru coronavirus, susține ca nu vor putea fi produse suficient de multe doze de vaccin pentru a imuniza toata populația lumii pana la sfarșitul anului 2024. Directorul executiv al Institutului Serum din India, Adar…

- Candidatul FIN-PSL la Primaria Capitalei, Ilan Laufer, crede ca actuala campania electorala, votul și redeschiderea școlilor vor fi ca un cocktail Molotov aruncat „pe o casa de lemn putrezita in care ne aflam toți romanii”.Citește și: Noi reguli pentru asimptomatici! Ministrul Sanatații a…

- Compania Johnson&Johnson anunța ca va recruta in jur de 60.000 de oameni care sa participe la studiul clinic pentru vaccinul impotriva coronavirusului, relateaza Mediafax.Acesta ar putea incepe chiar de luna viitoare.In cazul in care vor reuși sa atraga atația oameni incadrul studiului, compania iși…

- Compania farmaceutica americana Moderna, care a inceput ultima faza a testarii viitorului sau vaccin impotriva Covid-19, anunța ca acesta va avea un „pret de pandemie”, care va depinde și de volumele solicitate de fiecare tara, scrie digi24.ro