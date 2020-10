Țara care a învins al doilea val de coronavirus Premierul Noii Zeelande, Jacinda Arden, a anunțat ridicarea restricțiilor impuse la Auckland pentru a combate al doilea val al pandemiei de coronavirus, afirmand ca țara sa „a invins din nou virusul”. Primul val de coronavirus a fost controlat aproape in intregime la sfarșitul lunii mai in utma unei izolari stricte la nivel național, iar arhipeleagul a inregistrat o serie de 102 zile fara contaminare locale. Insa un nou focar epidemiologic a fost descoperit in luna august in cel mai mare oraș al țarii, ceea ce a determinat autoritațile sa instituie din nou noi masuri de izolare care au durat trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

