- Stire de presa Bucuresti, 7 februarie 2023 INFORMARE PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGATIILE STRAINILOR PE TERITORIUL ROMANIEI In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 194 2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, strainii care locuiesc legal in Romania se bucura…

- Polițiștii de imigrari din București au finalizat saptamana trecuta verificarile in cazul a șapte societați comerciale. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de 18.000 de lei. In perioada 17 – 20 ianuarie a.c., polițiștii de imigrari au finalizat verificarile…

- Motorul unei rachete a fost scos la mal de valuri in zona Periboina – Sacele, fiind ridicat de pompierii constanteni, care au precizat ca nu prezinta niciun pericol. Obiectul va fi predat Ministerului Apararii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Refugiații ucraineni care vin in Romania vor putea circula gratuit cu trenul sau transportul public 5 zile de la trecerea vamii. Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada…

- Un grup de cercetatori ai Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca a demonstrat existenta, pe teritoriul Romaniei, a unei specii de crocodil care a trait aici in trecut si care astazi este prezenta in sud-estul Asiei.„Un grup de paleontologi de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (Vlad…

- O racheta antiaeriana ucraineana S-300 a cazut pe teritoriul Belarusului, joi, in timpul unuia dintre cele mai mari atacuri cu rachete ale Rusiei impotriva Ucrainei de la inceputul razboiului.

- O persoana a fost declarata moarta si opt persoane au fost ranite, duminica, in regiunea rusa Belgorod, in urma bombardamentelor efectuate de fortele ucrainene, potrivit guvernatorului regional, relateaza CNN, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alexander Makogonov, purtatorul de cuvant al ambasadei Rusiei la Paris, invitat de postul de televiziune BFMTV, a afirmat ca Moscova ”trebuie sa se pregateasca pentru a preveni acest gen de lovituri” care au ajuns chiar pe solul rus. L-a avertizat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca daca…