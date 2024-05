Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz insista ca armele furnizate de tara sa Ucrainei sa nu fie utilizate impotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei, consemneaza duminica dpa, conform Agerpres."Avem reguli clare convenite cu Ucraina pentru livrarile de armament facute pana acum.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca ucrainenii cu permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramane in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate pentru a servi in armata in razboiul impotriva Rusiei, relateaza Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a explicat, vineri, care este motivul reticenței sale in a trimite Ucrainei rachete Taurus, arme pe care guvernul de la Kiev le-a cerut in mod repetat pentru a putea lupta impotriva Rusiei invadatoare. Liderul de la Berlin spune ca trimiterea rachetelor Taurus ar presupune…

- Veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor trebuie folosite pentru reconstructia Ucrainei, nu pentru inarmarea acestei tari, a declarat joi cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce seful diplomatiei europene Josep Borrell propus ca 90% din aceste venituri sa fie folosite…

- UPDATE 7:00 - Emmanuel Macron reafirma ca ar putea fi necesare "operatiuni la sol"Operatiuni la sol in Ucraina de catre Occident ar putea fi necesare "la un moment dat", a reafirmat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat sambata seara de Le Parisien, relateaza AFP."Poate ca la…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a cerut vineri sa inceteze imediat discutiile despre o eventuala trimitere a unor trupe straine in Ucraina care sa sprijine aceasta tara in razboiul cu Rusia, idee lansata de presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres."Nimeni…

- "Nimeni nu vrea cu adevarat sa aiba trupe la sol in Ucraina. Acum exista o dezbatere in desfasurare pe acest subiect, prin urmare ar trebui sa o oprim in acest moment", a spus ministrul german la Helsinki, in timpul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez Antti Hakkanen.Boris Pistorius…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat vineri, 1 martie, ca rachetele Taurus "nu sunt ceva ce noi putem furniza in acest moment" Ucrainei, in timp ce atat partenerii sai Verzi si liberali din coalitia de guvernare, cat si opozitia crestin-democrata ii cer sa se razgandeasca si sa ofere Kievului rachete…