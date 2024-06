„Nicio zi fără atacuri cu cuțitul în Germania”. Un muncitor român și-a ucis colegul și a rănit grav un alt conațional „Nicio zi fara atacuri cu cuțitul”, titreaza Bild, care prezinta o lista a cazurilor din ultimele 10 zile. Atacul sangeros de la Mannheim, soldat cu un mort și 7 raniți (un polițist e in coma), nu este singurul care a zguduit Germania. Pe 23 mai, un muncitor roman și-a injunghiat mortal un coleg și a ranit grav un alt conațional.23 mai 2024. La Goch (Renania de Nord-Westfalia), intr-o unitate comuna de cazare, o disputa intre muncitorii romani a escaladat. Unul a luat un cuțit și și-a injunghiat doi dintre colegi, dupa o cearta, plecata, se pare, de la o țigara. Un barbat a murit, iar un altul,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția municipiului Gherla a fost sesizata sambata despre faptul ca, in cursul nopții de 24/25 mai, persoane necunoscute ar fi intrat intr-o biserica din municipiu, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

- Politia germana a arestat, sambata seara, un cetatean rus suspectat de uciderea a doi cetateni ucraineni intr-un mic oras din sudul Germaniei, relateaza dpa. Doi barbati ucraineni au fost injunghiati mortal, sambata seara, la un mall din orasul Murnau, situat in landul Bavaria (sud-estul Germaniei).…

- Sapte minori care prezentau „un risc si o amenintare inacceptabila" au fost arestate in Australia, in cadrul unor perchezitii antiteroriste care au mobilizat, miercuri, peste 400 de membri ai fortelor de ordine, a anuntat politia australiana, relateaza AFP, citata de Agerpres.ro.Anchetatorii au precizat…

- Legea pacanelelor intrata in vigoare nu ii oprește pe impatimiții jocurilor de noroc sa iși joace banii cu prima ocazie. Aceștia spun ca, indiferent de faptul ca nu vor mai fi deschise in satul lor, oricum pot ajunge in localitațile vecine.„Daca am pofte, ma duc sa beau o bere, apoi ma duc acasa. Daca…

- "Dupa ce am luat in considerare toate elementele, am declarat ca este vorba despre un act terorist", a anuntat Karen Webb, comisar de politie din New South Wales, intr-o conferinta de presa, potrivit AFP preluata de Agerpres.Acest atac este considerat un act de "extremism" religios, a adaugat ea, precizand…

- Politia a identificat un suspect in cazul tinerei gasita moarta, ieri-seara. E vorba de un student tot la Medicina, in varsta de 23 de ani, din Pojejena, judetul Caras-Severin. Suspectul este iubitul victimei, Andreea, care avea de 21 de ani și locuia la camin, dar mai venea sa doarma la tanar. Tanarul…

- Barbatul a fost reținut, vineri, pe o strada din Baia Sprie, județul Maramureș, dupa ce polițiștii au oprit mașina furata pe care o conducea. In urma verificarilor, oamenii legii au constatat ca suspectul era beat, avea permisul de conducere anulat și a alimentat autoturismul cu carburant de la o statie…

- Un cuplu de vloggeri spanioli care a calatorit in toate țarile lumii si care a ales ca ultima destinație India trece printr-un calvar. Sotii au anunțat ca se afla in spital: el a fost atacat, iar ea a fost violata de 7 barbați. Trei barbati au fost arestati, sambata. Atacul a avut loc vineri seara in…