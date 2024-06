Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați duminica prin apel 112, cu privire la faptul ca fratele sau, Stuparu Adrian, de 36 de ani, din comuna Slivilești, sat Șiacu, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,70 m, atletic, greutate…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați joi seara, in jurul orei 23, despre faptul ca Giurgiuman Victor Gheorghe, in varsta de 34 de ani, a plecat voluntar in data de 22 mai a.c., in jurul orei 17.00, de la locuința sa din Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Ieri dupa-amiaza, un barbat a sesizat prin apel 112 ca fiul sau in varsta de 29 de ani, cu probleme de sanatate, a plecat de la domiciliul din comuna Ferendia, județul Timiș și este posibil sa fie in zona localitații Fizeș, in Caraș-Severin. „Polițiștii de la Secția 5 Poliție Rurala Bocșa au luat legatura…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 60 de ani din Jimbor, Dan Struț, care a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Dispariția sa a fost sesizata de fratele sau. Dan Struț are 60 de ani, este din Jimbor, iar familia nu mai știe nimic de el, dupa ce a plecat voluntar de la domiciliu acum…

- In data de 17 martie 2024 in jurul orei pranzului, Patrocle s-a pierdut, ratacindu-se de casa și de stapanii lui care il cauta neincetat. La trei zile distanța, cațelul este inca de negasit, deși au aparut mai multe informații cu privire la locurile pe care le-ar frecventa. Iata unde a fost vazut ultima…

- Descoperire șocanta intr-un hotel din Slatina! Un barbat, dat disparut, a fost gasit mortUn barbat a fost gasit mort, vineri, in camera unui hotel din Slatina, județul Olt. A fost deschisa o ancheta in acest caz. Barbatul fusese dat disparut joi, anunța Mediafax.Polițiștii Poliției municipiului…

- Echipe de politisti, pompieri si scafandri efectueaza cautari pe raza municipiului Giurgiu, dupa ce, vineri dimineata, a fost inregistrat un apel la 112 prin care era anuntat faptul ca doua minore au disparut de la domiciliu. "O autospeciala de stingere, un echipaj SMURD si un echipaj de scafandri…