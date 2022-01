Stiri pe aceeasi tema

- Am putea reveni la viața normala in doar doua luni, deoarece Omicron ajuta la oprirea pandemiei de coronavirus, a declarat un expert din Danemarca. Epidemiologul-șef al State Serum Institute din Danemarca, Tyra Grove Krause, se așteapta ca valul provocat de cea mai noua varianta a coronavirusului sa…

- Mike Ryan, medic epidemiolog irlandez, a mai notat ca este inca prea devreme sa se traga concluzii cu privire la severitatea variantei Omicron a noului coronavirus atat timp cat aceasta nu se raspandeste la scara mai larga in randul varstnicilor, transmite Reuters.In același timp, OMS a avertizat ca…

- Propagarea rapida a variantei Omicron va suscita "un numar mare de spitalizari" ale bolnavilor de COVID-19, chiar daca aceasta varianta se dovedeste mai putin periculoasa decat predecesoarea, a avertizat marti biroul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit AFP. "O…

- Șeful Biroului European al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) Dr. Hans Kluge a avertizat ca infecțiile cu COVID-19 sunt deja cu 40% mai mari acum decat in ​​aceeași perioada a anului trecut. Varianta Omicron a fost deja detectata in cel puțin 38 dintre statele membre din regiune.Oficialul a precizat…

- „Putem vedea o alta furtuna venind'', a avertizat reprezentantul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge.El a semnalat ca aceasta varianta foarte contagioasa a coronavirusului, ce s-a raspandit initial in orase mai ales prin activitati de socializare si la locul de munca,…

- Autoritațile din statele europene trebuie sa se pregateasca pentru o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 cu varianta Omicron pe masura ce noua tulpina continua sa se raspandeasca, a avertizat marti reprezentantul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, relateaza Reuters…

- Omicron va deveni probabil varianta dominanta de coronavirus in Europa in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel, relateaza dpa."In acest moment, (varianta) Omicron este inca rara in Europa", a declarat Richard Neher, seful grupului de…