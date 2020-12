Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, propus si avizat favorabil in comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru Ministerul Mediului, a declarat miercuri ca singura solutie pentru a depasi criza depozitelor de deseuri este de a sustine economia circulata si de a face reciclare.

- „Intrebarea este cat de eficienti suntem in implementare si cat de rapid putem sa atingem acest obiectiv. Fara doar si poate, singura solutie pentru a depasi aceasta criza a depozitelor de deseuri este sa sustinem economia circulara, sa facem reciclare, astfel incat sa nu mai punem presiune pe depozitele…

- Experții World Wide Fund (WWF), organizație care lupta pentru protecția mediului, arata ca nu pot fi date ordine pentru vanarea urșilor fara un recensamant al acestora, care sa identifice numarul lor real. Ursul este specie protejata, iar directivele europene permit doar vanarea exemplarelor agresive,…

- Imaginea personala si modul in care ne prezentam in fata lumii sunt lucruri care ne pot defini mai mult decat ne-am putea imagina, indiferent ca vorbim despre un cadru formal sau mai putin formal. Traim intr-un secol in care accentul cade destul de mult pe modul in care aratam, si acest lucru conteaza…

- Politic Eugen Pirvulescu, despre inființarea de centre pentru colectarea legumelor: „Modul prin care agricultorii vor avea garanția vanzarii producțiilor obținute” noiembrie 19, 2020 14:44 Inca din campania electorala pentru presedintia Consiliului Judetean Teleorman, din anul 2016, in…

- Deșeurile, natura, apa și calitatea aerului sunt domenii in care Romania are o legislație neconforma cu directivele Uniunii Europene, iar Comisia Europeana este nemulțumita de lipsa de acțiune, așa ca a inițiat, vineri, mai multe proceduri de infringement.

- Spatiul de lucru influenteaza productivitatea, performanta si bunastarea angajatilor. Indiferent de domeniul de activitate, mentinerea unui mediu curat poate ajuta membrii echipei sa se simta in siguranta, sa fie eficienti si sanatosi. Impactul unui mediu de lucru curat este, de multe ori,…

- ”Pe 14 octombrie, Comisia Europeana a trimis Romaniei o analiza a Planului National al Romaniei privind Energia si Schimbarile Climatice 2021-2030 (PNIESC). Planul este documentul care defineste modul in care Romania va actiona in domeniul energiei in urmatorul deceniu, in contextul unei crize climatice…