Tânărul îngropat de viu a fost scos din pământ – din păcate medicii au constatat decesul Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 27 de ani, ce lucra la o instalație de canalizare pe raza comunei Iecea Mare, ar fi fost surprins de un mal de pamant in timp ce incerca sa faca racordul la o țeava. Tanarul a decedat. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și nerespectarea masurilor de securitate și sanatate in munca. Actualizare: Un tanar in varsta de aproximativ 27 ani a fost degajat de sub pamant. Din nefericire, medicul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

