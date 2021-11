Stiri pe aceeasi tema

- Un suspect care a tras focuri de arma pe o strada din municipiul Arad in urma unui conflict cu un alt barbat este dat in urmarire de catre politisti.Agresorul l a ranit pe barbatul in varsta de 29 de ani cu un obiect ascutit."In urma investigatiilor a reiesit ca un barbat de 26 de ani l ar fi impuns…

- Clipe șocante in Arad! Un barbat in varsta de 29 de ani a fost taiat cu un cuțit, vineri seara, pe Aleea Borsec, in urma unui conflict cu un alt tanar. Agresorul a fost identificat de polițiști, insa nu a fost prins.

- Un barbat de 51 de ani din municipiul Lugoj, judetul Timis, care trebuia sa se afle in carantina in localitatea de domiciliu, a fost depistat de catre jandarmi la peste 470 de kilometri de casa, in gara Bistrita Nord, potrivit informarii remise vineri de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud,…

- Flagrant al polițiștilor de la DGA, in Lugoj, județul Timiș. Oamenii legii au prins un polițist de frontiera care a primit mita pentru a scoate un barbat ilegal din țara. Individul era cercetat sub control judiciar pentru tentativa de omor, fiind condamnat la 13 ani de inchisoare. Nu a fost prima data…

- Un barbat care a incercat sa dea foc casei unui vecin, in localitatea Variaș din județul Timiș, a fost prins de polițiști Sectiei 12 Politie Rurala Periam. A fost introdus dupa gratii, iar pe numele sau a fost intocmit un dosar penal.

- Barbatul in varsta de 34 de ani care vineri și-a ucis mama lovind-o in mod repetat in cap cu un obiect contondent a fost prins astazi de oamenii legii. Dat in urmarire, autorul crimei a fost depistat de o patrula de la Secția 1 Poliție pe strada Mihail Kogalniceanu din Timișoara, intre Gara de Est și…

- Un barbat care transporta ilegal lemn, a fost prins de jandarmi, in Timiș, luni. S-a ales cu o amenda de 1.000 de lei, iar lemnul a fost confiscat și dus la școala din localitatea V.V. Delamarina, pentru a-i incalzi pe copii atunci cand vremea se va raci.