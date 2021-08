Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care facea scandal in Vama Veche, duminica dimineata, in fata unui local a fost potolit de jandarmii care asigura linistea publica in statiune. Asupra sa au fost gasite un box metalic si o substanta vegetala. Potrivit unui comunicat al Gruparii Mobile de Jandarmi Constanta, duminica,…

- Echipajul a ajuns imediat la fata locului, a observat un tanar aflat sub influenta bauturilor alcoolice, agitat, suparat si care adresa injurii personalului.Astazi de dimineata, in jurul orei 03.00, jandarmii Gruparii Mobile Constanta, care se aflau in misiune de mentinere si asigurare a ordinii si…

- Echipajul de poliție rutiera din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției municipiului Campulung Moldovenesc, in timp ce executa o acțiune pe raza com. Sadova, jud. Suceava, l-a depistat pe un barbat de 32 ani, din mun. Campulung Moldovenesc, in timp ce conducea ATV-ul proprietate, neinmatriculat…

- Noaptea trecuta, in localitatea Bucov, pe DN1B, in jurul orei 01:30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani, din Ploiesti. In urma testarii cu aparatul Drugtest, acesta a indicat un rezultat pozitiv, indicand prezența unor…

- Un tanar de 26 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost prins in flagrant in timp ce ridica un colet in care se aflau 4 kilograme de cannabis, expediat din Spania, prin intermediul unei firma de transport internațional, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean…

- Un barbat a fost depistat de politisti in timp ce se afla fara permis de conducere si sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism, la Vama Veche. Dupa aproximativ sase ore, in aceeasi zi, a fost prins in trafic fiind sub influenta drogurilor, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. La data de 13 iunie a.c., in jurul orei 08.40, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Falezei din Vama Veche, in timp ce avea suspendata exercitarea dreptului…

- Tanar de 27 de ani, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie 0,71 mg/l Polițiștii au depistat un șofer din Alba, care conduceau sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. La data…