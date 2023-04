Stiri pe aceeasi tema

- Un minor din Cugir (Alba) a ajuns din nou intr-un centru educativ, pentru ca a comis o fapta de taharie calificata, intr-un mod care i-a șocat inclusiv pe anchetatori. Tanarul și-a drogat victima inainte de agresiune.

- Un barbat, in timp ce se afla pe casa scarii in care locuiește, a fost abordat de un tanar de 20 de ani, care inițial i-a cerut o țigara, apoi profitand ca barbatul, in varsta de 55 de ani, se afla in stare de ebrietate, i-a furat borseta cu bani și carduri bancare și i-a sustras telefonul mobil.…

- Un barbat din Romanești, in varsta de 54 de ani, a fost reținut de polițiștii din Titu pentru 24 de ore pentru talharie calificata. In toamna anului trecut, acesta ar fi batut un tanar de 29 de ani, iar apoi l-ar fi deposedat de telefonul mobil. Astazi, 21 februarie, cel in cauza va fi prezentat Judecatoriei…

- Un tanar de 18 ani din Copalau l-a batut mar pe un consatean și apoi i-a luat telefonul mobil. Polițiștii l-au reținut Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi au emis, marți, ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 18 ani, din comuna Copalau, cercetat sub aspectul comiterii…