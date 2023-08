Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic in Arad. Un barbat tanar a fost decapitat, sambata dupa-amiaza, in timp ce se dadea cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad si ar fi lovit o sarma, iar o tanara aflata pe acelasi vehicul a fost ranita. Accidentul a avut loc pe lacul balastierei din zona localitatii Zabrani.…

- Vacanta terminata tragic! Un tanar a fost decapitat de niste cabluri in timp ce era pe un skyjet pe o balta privata. Individul nu era singur, in spatele lui mai era o tanara. Scafandrii sunt si acum in locul unde a avut loc incidentul. Totul s-a intamplat pe suprafata de apa a unei balastiere din Zabrani,…

- Accident teribil, barbat din Dumbravița decapitat in timp ce se deplasa cu un skijet pe apa. In ziua de 19 august a.c., in jurul orei 16:50, polițiștii orașului Lipova au fost sesizați despre un incident, intr-un lac format artificial, in zona de exploatare dintr-o balastiera de pe raza localitații…

- Un barbat a fost decapitat, sambata dupa-amiaza, in timp ce se dadea cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad si ar fi lovit o sarma, iar o tanara aflata pe acelasi vehicul a fost ranita, potrivit agerpres.ro. Accidentul a avut loc pe lacul balastierei din zona localitatii Zabrani. “Din…

- O persoana a fost ranita, sambata, pe DN 6 Drobeta Turnu-Severin - Orșova, la intrarea in localitatea Orșova, din județul Mehedinți, dupa impactul dintre doua motociclete și o mașina.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN6 Drobeta Turnu Severin - Orșova,…

- Pompierii clujeni au anuntat duminica seara o intervenție la un accident rutier in localitatea Cațcau din judetul Cluj. S-a intervenit cu echipamente pentru descarcerare pentru extragerea unei victime.

- Pompierii de la Detașamentul Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitații Izvoru Crișului. „In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. In autoturism se afla incarcerat un barbat semi-conștient, de aproximativ 40 de ani. Salvatorii…

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Belinț. Doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce șoferul unui microbuz de pasageri a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. Polițiștii au deschis un dosar penal.