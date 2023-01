Tânăr din Mureș, dispărut la Colibița! Hidrobicicleta s-a răsturnat în lac Intervenție a pompierilor și scafandrilor la Colibița! O hidrobicicleta in care se aflau 3 tineri din Mureș s-a rasturnat in lac. Un apel inregistrat sambata dupa-amiaza la 112 anunța ca o barca in care se aflau trei persoane s-ar fi rasturnat in Lacul Colibița, la fața locului fiind solicitata intervenția echipajelor de salvare. UPDATE: Cele […] Sursa articolului: Tanar din Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Trei tineri din judetul Mures, cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, au cazut sambata in lacul Colibita, in timp ce se dadeau cu o hidrobicicleta, iar unul dintre ei este dat disparut, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. „In aceasta dupa-masa, un barbat a sesizat, prin 112,…

- "In aceasta dupa-masa, un barbat a sesizat, prin 112, faptul ca trei tineri au cazut in lacul Colibita. Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 18-22 de ani, toti din Sanpaul, judetul Mures, ar fi iesit cu o hidrobicicleta, pe lacul Colibita. La…

- Trei tineri din județul Mureș au cazut sambata dupa-amiaza in apele lacului Colibița, unul dintre ei fiind dat disparut. Acesta este cautat de echipajele de salvare ale ISU Bistrița-Nasaud. Ceilalți doi au reușit sa ajunga la mal, unul dintre aceștia suferind o hipotermie, din cauza temperaturii scazute…

