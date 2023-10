Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cluj a fost prins cu substanțe interzise la proba practica a permisului auto, luni dimineața.Tanarul de 20 de ani se afla in camion cu polițistul, avand in vedere ca urma sa susțina proba traseului pentru a obține un permis categoria C, informeaza observator.ro.Odata cu buletinul insa,…

- La data de 27 octombrie 2023, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghiresu, judetul Cluj, cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea…

- Un barbat de 39 de ani a intrat in vizorul polițiștilor din București. Comportamentul tanarului aflat intr-un parc situat in sectorul 1 al Capitalei le-a atras atenția reprezentanților legii, de la Secția 2 de Poliție, care l-au legitimat. Poliția Capitalei a anunțat ca in cursul zilei de miercuri,…

- Procurorii DIICOT au facut perchezitii in judetele Cluj, Timis și Mehedinti intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri de mare risc.„La data de 11.10.2023, procurorii Direcției…

- Politistii si procurorii au facut perchezitii in judetele Timis, Mehedinti si Cluj, intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri.„La data de 11 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- Soferul de 19 ani care a omorat 2 tineri si a ranit 3 in localitatea 2 Mai a mai fost cercetat in doua dosare penale pentru detinere de droguri de risc, in vederea consumului propriu, a anuntat DIICOT Constanta.

- Examenul național de bacalaureat, sesiunea august 2023, a inceput miercuri, 16 august 2023, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. La aceasta proba s-au inscris 316 elevi și s-au prezentat 289 de elevi. In total, in aceasta sesiune, s-au inscris 531 de elevi. Probele scrise se desfașoara in…