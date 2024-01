Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier duminica seara, pe raza localitații Zeicani, județul Hunedoara. O mașina s-a rasturnat, iar un tanar de 28 de ani a murit. Alți doi barbați au suferit rani ușoare.Un autoturism a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat. Doi dintre ocupanții autoturismului au suferit rani ușoare…

- Circulatia e ingreunata pe DN 68, pe raza localitatii Zeicani, din judetul Hunedoara, dupa ce un autocamion a ajuns partial in afara carosabilului. „Se circula pe 1/2 cale pana aproximativ la ora 12”, a informat DRDP Timisoara. Articolul Trafic ingreunat pe DN 68, in vestul tarii, dupa ce un tir a derapat…

- La data de 15 octombrie 2023, ora 15:12, un barbat de 65 de ani, din comuna Vața de Jos, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN 76, din direcția Deva spre Brad in localitatea Luncoiu de Jos, a pierdut controlul direcției de deplasare, a derapat, intrand in coliziune cu parapetul metalic situat…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Accident cu doua mașini de poliție, in vestul țarii. Patru polițiști au ajuns la spital. Doua autospeciale de Poliție, un Duster și un Logan ale IPJ Arad, au fost implicate intr-un accident rutier, sambata, inainte de miezul nopții, in localitatea aradeana Santana...

- O noua avertizare de tip mesaj RO-ALERT in judetul Hunedoara care avertizeaza locuitorii ca pe strazile orasului a fost vazut un urs. De aceasta data „prezenta animalelor salbatice (urs)”, a fost semnalata in localitatea Petrila, pe strada Biraoni. Conform ISU Hunedoara a fost emis mesaj de avertizare…

- Accident grav astazi in Hateg, judetul Hunedoara, in jurul orei 11. Un sofer in varsta de 73 de ani a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat in albia raului Galbena. Barbatul din Hateg conducea pe o strada din oras la momentul incidentului. Dupa ce a cazut cu masina in apa acesta a fost preluat…

- Accident grav in vestul țarii, o motocicleta a intrat in coliziune cu un indicator de semnalizare. In dimineața zilei de 14 octombrie, in jurul orei 10, o patrula de ordine publica aflata in serviciu de patrulare, a gasit, intr-o curba de pe D.N. 79/A, pe raza orașului Ineu...