- Un tanar de 23 de ani din localitatea vasluiana Stancaseni a fost gasit sambata dimineata intr-o padure, in stare grava, prezentand o plaga taiata la nivelului gatului, au anuntat reprezentantii Serviciului de Ambulanta (SAJ) Vaslui.

- Un tanar de 23 de ani din localitatea vasluiana Stancașeni a fost gasit sambata dimineța, intr-o padure, in stare grava prezentand o plaga taiata la nivelului gatului, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanța (SAJ) Vaslui. Din primele informații comunicate de familie cadrelor medicale, victima…

- Cel care a dat alarma la 112 a fost chiar agresorul. Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca cei doi s-au luat la cearta dupa ce au consumat alcool.Echipajul Smurd a gasit-o pe victima cu hemoragie interna. Femeia a ajuns imediat pe masa de operație, insa medicii sunt rezervați in ceea ce privește…

- O fetita in varsta de un an si o luna a fost preluata in stare grava, vineri noaptea, de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce a fost gasita de familie cu capul intr-o galeata cu apa. “Ambulanta a fost solicitata la Zorleni pentru o fetita in varsta de un an si…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a ajuns in stare critica, sambata seara, la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman”, dupa ce a fost lovit de un autoturism intr-un sens giratoriu din municipiul Barlad, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Daniel…