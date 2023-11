Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 30 de ani a fost gasit de politistii locali timisoreni, sambata seara, lesinat, in zona Iosefin-Dambovita. El avea asupra lui subțante psihoactive, dar si aproape 1.000 de lei. Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica aflați in patrulare in seara zilei…

- Doi barbați din Timisoara au depistați de polițiștii locali dezmembrand un tub metalic, de mari dimensiuni, pe Drumul Boilor. Tubul apartine unei firmei care executa lucrari in zona centurii Timișoarei. In urma unei sesizari, polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica s-au…

- Devenita o ruina si un focar de infectie, fosta fabrica de tigari din Timisoara a ajuns (si) un adapost pentru migranti. Fosta fabrica a fost “vizitata” de polististi locali si politisti de frontiera, iar pentru mizeria constatata firma din Bucuresti care detine fabrica a fost amendata. Efective marite…

- In doar patru zile, polițiștii locali de la Serviciul Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au descoperit 21 de terminale easybox amplasate prin oraș fara respectarea prevederilor legale. Au dat amenzi și pentru bannere neautorizate sau ocuparea domeniului public.

- Probleme cu legea pentru patru tineri cu varste cuprinse intre 25 și 32 de ani, la Timișoara. Ei au intrat in vizorul polițiștilor dupa ce au fost depistați drogați pe strada, dar și cu droguri asupra lor. Unul dintre ei mergea haotic, pe bulevardul Republicii, și era in pericol sa fie lovit de mașini.

- Probleme cu legea pentru un tanar de 28 de ani, la Timișoara. El a ajuns in atenția polițiștilor de la crima organizata dupa ce polițiștii locali l-au prins drogat pe strada. El a intrat in atenția oamenilor legii pentru ca parea sa se simta rau și se sprijinea de pereții caselor pe langa care trecea.

- Polițiștii locali aflați in patrulare aseara in zona Garii de Est au chestionat un tanar care mergea impleticit pe strada. In urma controlului acestia au gasit asupra lui un plic suspect. In jurul orei 20.30, pe Strada Samuil Micu, politistii locali l-au zarit pe O.S., originar din Hunedoara si in varsta…