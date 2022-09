Taiwanul încearcă să găsească o formă adecvată de doliu pentru regina Elisabeta Taiwanul incearca sa determine cea mai ''adecvata'' forma de a-si exprima condoleantele pentru decesul Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, a comunicat joi ministerul de externe de la Taipei, potrivit Reuters. Autoritatile taiwaneze au afirmat ca nu au deocamdata o imagine clara a planurilor pentru funeraliile de stat ale suveranei decedate saptamana trecuta, programate luni la Londra. Multi sefi de stat si de guvern din intreaga lume, inclusiv membri ai unor familii regale, precum si alti demnitari si-au confirmat deja participarea, reaminteste dpa. Tsui Ching-lin, adjunct al purtatorului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

