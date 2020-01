Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane, printre care și șeful Statului Major al armatei taiwaneze, au murit in urma prabușirii unui elicopter militar intr-o zona muntoasa din apropiere de New Taipei City, informeaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.Elicopterul de tip UH-60M Black Hawk, in care se afla generalul…

- Zece persoane, intre care patru copii, au fost implicate intr-un accident rutier produs, miercuri, in apropiere de Timisoara, intre localitatile Remetea Mare si Bucovat. Un om a fost declarat decedat, iar o alta persoana este preluata de elicopterul SMURD.

- Doua autoturisme s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza pe DN 7, la ieșirea din Conop spre Barzava, in județul Arad. In urma impactului, o persoana a ramas incarcerata in mașina, iar o alta victima, conștienta, a fost scoasa din automobil de martorii teribilului accident. La fața locului s-au deplasat,…

- O filiala africana a retelei teroriste Stat Islamic a revendicat, joi dupa-amiaza, doborarea unui elicopter militar francez in Mali, incident soldat cu moartea a 13 militari, anunta Institutul american SITE, specializat in monitorizarea site-urilor islamiste."Grupul Stat Islamic Provincia…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a aprobat, miercuri, fortele militare care vor participa la misiuni in afara tarii in 2020. Astfel, peste 2.100 de militari din Ministerul Apararii si peste 790 de politisti din Ministerul de Interne vor participa la misiuni in afara granitelor. "Am aprobat…

- Șeful Statului Major al Armatei, generalul Nicolae Ciuca, a declarat vineri, dupa ce a fost propus ministru al Apararii in guvernul Ludovic Orban, ca va trece in rezerva. „Categoric voi trece in rezerva”, a zis Ciuca. Acesta nu a dorit sa faca alta comentarii despre planurile sale la minister. „Va…

- Potrivit aceleiasi surse, fortele kurde au pierdut pana acum 22 de militari. Pe de alta parte, ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a informat ca „342 de teroristi au fost eliminati" in timpul operatiunii. De asemenea, Ministerul Apararii de la Ankara a informat ca vineri s-a inregistrat primul…

- Forțele Democratice Siriene au anunțat vineri ca cel puțin 262 de militari turci și aliați arabi ai acestora au murit de la lansarea de catre Ankara a operațiunii „Izvorul Pacii”, care vizeaza milițiile kurde din nordul Siriei, potrivit agenției ruse de presa TASS preluate de agerpres.Potrivit…