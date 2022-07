Stiri pe aceeasi tema

- Inamicul incearca sa preia controlul asupra unei cai navigabile-cheie din apropierea capitalei taiwaneze. Atacand de pe mare și din aer, forțele invadatoare vizeaza gura raului Tamsui de pe coasta de nord a insulei, un estuar strategic care ofera acces direct in centrul orașului Taipei. Ca raspuns,…

- Administratia Biden investigheaza producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei din cauza temerilor ca turnurile celulare americane echipate cu echipamentul sau ar putea capta informatii sensibile din baze militare si depozite de rachete pe care compania le-ar putea transmite apoi…

- Inundatiile din sud-vestul si nord-vestul Chinei s-au soldat cel putin o doisprezece morti si au pus in pericol mii de alte persoane, potrivit presei de stat, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fortele armate chineze au efectuat recent exercitii militare de pregatire operationala, patrulare si lupta maritima si aeriana in apropiere de Taiwan, a informat vineri comandamentul teatrului estic al Armatei de Eliberare a Poporului (denumirea oficiala a armatei Chinei - n. red.

- In fiecare zi, in China, agenti in combinezoane colecteaza sute de milioane de instrumente de unica folosinta folosite la testarea PCR la scara larga, operatiunea care genereaza o cantitate imensa de deseuri medicale.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a considerat sambata activitatea militara a Chinei in apropierea Taiwanului ca fiind "provocatoare si destabilizatoare". Declarația vine la o zi dupa ce omologul sau chinez l-a avertizat ca Beijingul "nu va ezita sa intre in razboi" daca insula isi declara…

- Armata Populara de Eliberare a Chinei (APE) a inceput sa se pregateasca pentru cel mai rau scenariu, care privește evoluția situației din jurul Taiwanului, in legatura cu poziția SUA asupra statului insular, relateaza Global Times. „Atit Japonia, cit și Statele Unite au planuri de a interveni in problema…

- Armata chineza a efectuat de vineri pana duminica exercitii militare la scara mare in cadrul carora a inconjurat insula Taiwan. Un analist militar chinez citat de presa de stat le-a numit „repetitie a unei posibile actiuni reale”, relateaza American Military News.