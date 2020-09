Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil american va merge in Taiwan pentru a fi prezent la o ceremonie in memoria fostului presedinte Lee Teng-hui, a doua vizita a unui oficial cu rang inalt din partea Statelor Unite care risca sa provoace furia Chinei, relateaza miercuri AFP.Subsecretarul de stat pentru crestere…

- Potrivit Washingtonului, tarifele impuse in urma cu doi ani pentru bunuri din China, in valoare de peste 200 de miliarde de dolari, au fost justificate pentru ca China obliga companiile sa transfere tehnologie si proprietate intelectuala. O comisie a OMC formata din trei persoane a afirmat insa ca tarifele…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters preluate de agerpres.Vezi…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters. Biroul american care se…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters. Biroul american care…

- Guvernul chinez a ordonat vineri inchiderea acestei reprezentante diplomatice, ca represalii la o masura similara luata impotriva consulatului chinez din Houston de catre administratia Trump, pe fondul unor acuzatii de spionaj reciproce ca in timpul Razboiului Rece. "In aceasta dimineata, la ora…

- Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat ca va inversa miscarea presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) „în prima zi”, daca va câstiga alegerile din noiembrie, relateaza BBC. Trump a început oficial marti retragerea, dupa…

- Procurorii chinezi au anunțat vineri ca au pus sub acuzare doi cetațeni canadieni reținuți de aproape doi ani sub suspiciunea de spionaj, un caz care a provocat un scandal diplomatic între Ottawa și Beijing, relateaza Reuters.Michael Kovrig, un fost diplomat, și Michael Spavor, un om de…