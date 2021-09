Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au fost evacuate dupa ce taifunul Chanthu a lovit sambata nordul Filipinelor, insotit de vanturi puternice si ploi torentiale, relateaza dpa. Chanthu, cu viteze ale vantului de pana la 205 km/h si rafale de pana la 250 km/h, a lovit uscatul in provincia Batanes, situata la 678 de kilometri…

- Sute de persoane au fost evacuate dupa ce taifunul Chanthu a lovit sambata nordul Filipinelor, insotit de vanturi puternice si ploi torentiale, relateaza dpa. Chanthu, cu viteze ale vantului de pana la 205 km/h si rafale de pana la 250 km/h, a lovit uscatul in provincia Batanes, situata la…

- Furtuna majora din categoria trei a marit debitele raurilor, fapt ce a generat inundatii in Mexic. Micile orase turistice si pescaresti au fost evacuate de autoritati. Guvernatorul statului mexican Veracruz a...

- Un yacht cu patru persoane la bord, care venea din Grecia, a fost surprins de furtuna, miercuri noaptea, cand a ajuns in dreptul stațiunii Eforie. La 4 dimineața, ARSVOM a trimis o nava care a tractat catamaranul pana in Portul Constanța. Un yacht cu patru persoane la bord, care venea din…

- Furtuna abatuta asupra orașului Vișeu de Sus a creat mari probleme localnicilor. Viiturile formate in munți au ajuns in zonele locuite iar paraiele, vaile sau șanțurile nu au mai putut face fața cantitații uriașe de apa. ”Impreuna cu domnul primar, Vasile Coman, ne-am deplasat in aceasta dupa-masa in…

- Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prabusit duminica in sudul Filipinelor, a declarat seful fortelor armate de la Manila, transmite AFP. Cauzele nu sunt inca elucidate. Pana in prezent, 15 persoane au fost salvate din aeronava cuprinsade flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul…

- Avionul s-a prabusit duminica si a fost cuprins de flacari in sudul Filipinelor. Șeful armatei, generalul Cirilito Sobejana, a declarat ca cel putin 40 de persoane au fost salvate, transmite Reuters. Aparatul, un C-130, s-a prabusit in timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, in provincia Sulu,…

- Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prabusit duminica in sudul Filipinelor, a declarat seful fortelor armate de la Manila, transmite AFP. Pana in prezent, 15 persoane au fost salvate din aparatul in flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul manevrelor de aterizare pe insula…