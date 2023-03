Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Everything Everywhere All at Once" a fost marele cistigator al celei de-a 95-a gale de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde aceasta pelicula regizata de cineastii Daniel Kwan si Daniel Scheinert a cistigat sapte trofee, inclusiv la categoria "cel mai bun…

- A avut loc cea de-a 95-a editie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americana de Film pentru cele mai bune realizari cinematografice ale anului 2022, in noaptea de duminica spre luni, in Los Angeles, la Dolby Theatre. Caștigatorii premiilor Oscar 2023 Premiul pentru „Cel mai bun film”:…

- Filmul „Everything Everywhere All at Once” a fost marele castigator al celei de-a 95-a gale de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde aceasta pelicula regizata de cineastii Daniel Kwan si Daniel Scheinert a castigat sapte trofee, inclusiv la categoria „cel mai bun…

- Gala Oscar 2023 s-a incheiat. „Everything Everywhere All at Once”, desemnat cel mai bun film. Brendan Fraser si Michelle Yeoh, cei mai buni actori in roluri principale, iar Daniel Kwan si Daniel Scheinert sunt castigatori la categoria cea mai buna regie, informeaza presa romana .

- Categoria "Cel mai bun film" are un mare favorit in acest an la Premiile Oscar 2023.Este vorba despre "Everything Everywhere All at Once", scris, produs si regizat de Daniel Kwan si Daniel Scheinert - The Daniels cum e cunoscut cuplul regizoral. La casele de pariuri, pelicula are o cota minuscula, de…

- Este frumusete chiar si in grotesc. - Guillermo del Toro Cabinetul de curiozitați al lui Guillermo del Toro (sau pur și simplu Cabinet of Curiosities ) este un serial de televiziune horror creat de Guillermo del Toro pentru Netflix. Serialul prezinta opt povești horror moderne in tradițiile genurilor…

- Cea de-a 95-a editie a premiilor Oscar va avea loc duminica, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood, gazda fiind Jimmy Kimmel. Lista completa a nominalizarilor la Oscar 2023 Cel mai bun film: „All Quiet on the Western Front”, „Avatar: The Way of Water”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”,…

- Potrivit celor doi, se pare ca persoana care vrea sa slabeasca poate manca orice si oricat, atat timp cat se incadreaza in intervalul de opt ore pe zi pe care l-a stabilit in prealabil. Daca e respectata aceasta simpla regula, atunci acul cantarului va indica mai putin cu pana la doua kilograme si jumatate…