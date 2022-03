Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului și Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș” fac un apel la populația județului Satu Mare pentru completarea grupurilor de voluntari care vin in sprijinul refugiatilor din Ucraina. Persoanele care doresc sa ajute se pot inscrie ca VOLUNTAR la numerele de telefon 0758836017…

- In salile de sport din municipiul Iasi nu vor fi organizate centre pentru gazduirea refugiatilor din Ucraina. Primaria Iasi a decis ca doar in Centrul Tehnologic Regional, de pe platforma Fortus, sa poata fi organizate centre pentru refugiati si spații de depozitare a materialelor sanitare. Edilul municipiului,…

- Iesenii s-au mobilizat exemplar zilele acestea si au strans donatii pentru ucraineni. Un convoi cu ajutoare a pornit sambata dimineata spre Cernauti. Primarul Mihai Chirica a insotit acest convoi. "Practic astazi facem primul pas din demersul pe care l-am initiat la sfarsitul saptamanii trecute si cu…

- In județul Vaslui se lucreaza din plin la amenajarea taberelor pentru refugiații din Ucraina. In parteneriat cu autoritațile locale, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a montat in municipiul Huși 20 de corturi, in timp ce municipalitatea contribuie cu 11 containere pentru cazare și doua containere…

- Refugiatii din Ucraina continua sa vina in Romania Foto: Radio Cluj RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Refugiatii din Ucraina continua sa vina în România, fugind din calea razboiului. Aproximativ 160.000 de oameni au venit la noi, din tara vecina, de la începutul conflictului…

- „Ziarul de Iasi" a vizitat cele trei adaposturi antiaeriene pe care le are amenajate Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" in trei dintre cele cinci camine din campus. Cu o capacitate de aproximativ 500 de persoane conform legii, care cere acordarea de 1 metru patrat / persoana,…

- Sase autospeciale si 20 de militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea au plecat miercuri dupa-amiaza catre judetul Suceava cu misiunea de a oferi sprijin refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tragedia celor din Ucraina nu i a lasat insensibili pe romani. Acestia sunt splodari cu ucrainieii, iar imaginile din vama Isaccea sunt absolut graitoare. Romanii care sustin independenta si suveranitatea Ucrainei au inceput sa se mobilizeze pe retelele de socializare pentru a i ajuta pe refugiati cu…