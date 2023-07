Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online, 90% dintre respondenți au auzit despre zvonurile de risc de contaminare cu holera la Marea Neagra, care au aparut in ultimele zile in contextul aruncarii in aer a Kahovka din Ucraina. Cu toate ca valul de panica a facut rapid inconjurul…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5% si aproape toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de1,6%, pe fondul preocuparilor continue cu privire la cresterea globala; in timp ce actiunile miniere au coborat cu 1,5%. Titlurile…

- Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu saluta decizia OMV Petrom si Romgaz de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. CITESTE SI Producția din sectorul construcțiilor a scazut cu 0,4% in aprilie in UE și in zona euro 09:10 0 ANPC contra…

- Fortele ruse au tras in mod repetat asupra unei conducte de amoniac din regiunea Harkov a Ucrainei, a declarat marti un guvernator local, o conducta potential cruciala pentru extinderea acordului care sa permita exportul in siguranta de cereale si ingrasaminte din porturile Marii Negre, informeaza Reuters.Prelungirea…

- Indicele bursier din Germania (DE40): Acțiunile europene au scazut in timpul unei sesiuni de tranzacționare reduse de luni, DAX 40 al Germaniei incheind ziua cu 0,2% mai jos, la 15.954 de puncte. Indicele pieței bursiere din Germania (DE40) este de așteptat sa se tranzacționeze la 15459,84 puncte pana…

- NATO a decis intensificarea capacitații de reacție ca urmare a incidentului produs intre o aeronava Frontex si un avion militar rus, in apropierea spatiului aerian al Romaniei. „Detasamentele NATO de patrulare aeriana au fost plasate la un nivel mai ridicat de reactie ca urmare a comportamentului periculos…

- Patrulele avioanelor poloneze au fost suspendate pana la noi decizii. Celelalte patrule de supraveghere maritima se deruleaza conform programului", a anuntat Frontex, conform site-ului Tagesschau.de si agentiei de presa PAP. Decizia a fost luata in comun de Comandamentul operational al Frontex si de…

- O revenire a productiei de cereale din Romania in acest an ar putea limita spatiul pentru transporturile ucrainene prin portul Constanta de la Marea Neagra, un important nod de tranzit pentru Kiev in special de la invazia rusa, a declarat pentru Reuters operatorul portuar Comvex.Ucraina, unul dintre…