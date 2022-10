Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut numeroase comentarii de hate in mediul online, dupa ce Delia Matache a marturisit din ce motiv nu iși dorește copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gina Matache, mama vedetei, a oferit primele declarații despre acest subiect. Cum ii ia apararea cantareței.

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…

- Maria Constantin a surprins pe toata lumea atunci cand a dezvaluit faptul ca nunta sa nu va avea parte de tradiții. Cantareața de muzica populara a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, care este motivul pentru care a interzis acest lucru la nunta ei, dar și care va fii tema petrecerii marelui…

- De 5 ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu. Vedeta a avut doua casnicii eșuate, insa nu i-a fost teama sa iubeasca din nou.Adrian Brancoveanu a aparut in viața Andreei Marin la momentul potrivit. De cinci ani, cei doi formeaza un cuplu și se ințeleg…

- Cucu de la Noaptea Tarziu se afla intr-o noua relație, iar, in exclusivitate pentru Antena Stars, a oferit primele detalii despre partenera sa. Iata cu cine se iubește celebrul cantareț, dar și de cat timp sunt impreuna!

- Connect-R are o relație foarte buna cu fiica lui. Maya are 8 ani și i-a dat o lecție importanta de viața tatalui ei atunci cand el a intrebat-o pe cine iubește mai mult. Maya este fiica lui Connect-R și a Mishei. Chiar daca cei doi au divorțat, ei continua sa locuiasca in aceeași casa și sa mearga impreuna…

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.