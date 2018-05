Suzanne Scott a devenit prima femeie care va conduce postul Fox News

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Alba, politistii Postului de Politie Avram Iancu au identificat doua persoane din comuna ca banuite de comiterea unei infracțiuni de furt, fapta sesizata politiei la data de 11 mai a.c. Se pare ca, in toamna anului 2017, cele doua persoane banuite de furt, o femei de 43 de ani si un barbat…

- Un barbat și Virginia, Statele Unite, și-a uitat gemenii de cinci luni inchiși in mașina mai multe ore, iar cei doi au murit din cauza asfixierii și a caldurii insuportabile din interiorul autovehiculului, scrie Fox News.

- Donald Trump va anunța, marți, decizia privind acordul nuclear cu Iranul, iar din declarațiile facute in ultima perioada de liderul de la Washington cel mai probabil va decide sa se retraga, scrie Agerpres citand agențiile internaționale. “Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Voicești au surprins, joi seara, pe Drumul Judetean 648 B Voicești (Valcea), o femeie din municipiul Dragașani, care conducea un tractor, fara permis de conducere. Polițiștii au constatat ca tractorul nu avea incheiata o ...

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman face prima sa vizita la Hollywood si are intalniri stabilite cu Rupert Murdoch, Bob Iger si Kevin Tsujihara, intr-un demers mai larg de a construi de la zero o industrie de divertisment in tara sa. Au fost anuntate proteste fata de vizita acestui lider in…

- La data de 4 martie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea-Livezi au fost sesizați de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a apelat-o pe telefonul fix, s-a recomandat a fi avocatul ginerelui sau si i-a comunicat faptul ca acesta…

