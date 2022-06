Sute de zboruri pe rutele preferate de vacanță ale românilor, anulate în plin sezon. Anunțul făcut de mai multe companii aeriene Planurile de vacanta ale romanilor au fost date peste cap dupa ce Blue Air a anuntat ca va anula peste 20 de rute in plin sezon. Compania aeriana a anuntat ca zborurile, cele mai multe spre și dinspre destinațiile preferate de romani in perioada concediilor, vor fi amanate pana in luna octombrie. Astfel, vor fi anulate zborurile Bucuresti – Dubai, destinație care este in topul preferintelor romanilor, Bucuresti – Frankfurt, Bucuresti – Munchen, Bucuresti – Roma, Bucuresti – Madrid, dar si curse din Cluj spre Londra, Paris, Amsterdam, dar si din Iasi spre Munchen si Bruxelles. Zboruri suspendate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

