Stiri pe aceeasi tema

- Ievgheni Kovalev are 92 de ani. Se numara printre puținii supraviețuitori de la Auschwitz. Și azi iși amintește pana in cel mai mic detaliu coșmarul prin care a trecut. Și, atat cat mai este in viața, povestește.

- O expozitie fotografica deschisa incepand de marti, la sediul Natiunilor Unite, marcheaza 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare si exterminare nazist de la Auschwitz, transmite EFE. "A ne intelege istoria ne conecteaza cu valorile umane esentiale ale adevarului, respectului,…

- Denisa Raducu s-a stins din viata in urma cu mai bine de doi ani, iar de atunci a lasat in sufletul tuturor celor care au iubit-o multa durere si tristete. Cu putin timp inainte de deces, Denisa a lansat o piesa care pare presimtea ce se va intampla.

- Ionuț Popa, 66 de ani, a oferit un interviu in exclusivitate pentru ProSport. Aflat acasa la Arad inca de la inceputul lunii septembrie, fostul antrenor ne-a dezvaluit ca Gigi Becali nu l-a cautat nici pana acum pentru a-i oferi ajutor, deși patronul FCSB afirmase ca e gata sa-i acorde sprijinul.

- Femeia traieste alaturi de copii intr-un adapost improvizat in spatele unor grajduri, dar nu se plange pentru ca micutii au un acoperis deasupra capului. Copilasii nu au haine si incaltaminte si nici macar o masa, astfel ca mananca pe un cearsaf intins pe pat.

- Marturii cutremuratoare ale unor deținuți politici din perioada comunista sunt oferite publicului, la 30 de ani de la Revoluția din 1989. Interviurile cu foști deținuți politici scot in lumina fapte greu de imaginat. Acestea sunt cuprinse in cartea „Marturii și evocari din lagare și inchisori. 30 de…

- Cancelarul Angela Merkel a afirmat, în urma primei vizite facute la Auschwitz, ca Germania are resposanbilitatea sa-și aminteasca crimele nazismului, conform BBC . Aceasta spune ca aceasta responsabilitate "face parte din identitatea noastra naționala". Vizita sa la Auschwitz vine…

- Istoricul Marius Oprea a vorbit despre cum se „falsifica istoria” Romaniei, atat inainte de caderea comunismului, cat și dupa aceasta, avand in prim-plan cazul filosofului Mihai Șora. Falsificarea istoriei pare sa continue cu aceeași frenezie dupa 1989, așa cum se intampla și in anii comunismului. Este…