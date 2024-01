Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare, aparute in spațiul public, cu un batran ajuns la Spitalul Municipal Barlad pentru a primi ajutor medical. Barbatul, vizibil slabit și care abia se putea ține pe picioare, a ajuns sa fie umilit de doi angajați de la Urgențe – un brancardier si o infirmiera. Cazul a ajuns și in…

- O turista cazata la Ferma Dacilor a povestit momentele prin care a trecut. Aceasta a ramas traumatizata de cele vazute, iar copiii implicați vor avea nevoie de mult ajutor pentru a gestiona cat mai bine traumele provocate.

- Ovidiu, un barbat de 37 de ani, din Botoșani, a trait coșmarul vieții sale dupa ce a plecat cu un microbuz din Austria, ca sa ajunga de Revelion in Romania, a fost agresat și dat jos din mașina in Germania, cu doar 50 de euro in buzunar, cu telefonul descarcat și fara incarcator

- Oficialii israelieni spun ca teroriștii Hamas au comis brutalitați asupra femeilor peste tot unde au lansat atacuri, de la festivalul rave la bazele militare de la granița cu Fașia Gaza și kibbutz-uri, a aratat o investigație NYT.

- Intrebata ce pune pe foc, femeia a raspuns: „Carpe, papuci care nu sunt buni și ce mai gasesc pe aici, pe la ghenele astea, ca sunt ghene, mai ma duc pe acolo, mai strang care nu sunt buni, mai bag și papuci, adidași, bocanci, aici și carpe, ca daca nu ne ajung lemnele... iarna e mare, nu ne ajunge”.Sunt…

- Presa israeliana afirma ca administrația americana sugereaza guvernului Netanyahu sa opreasca temporar bombardamentele pentru ca, la schimb, teroriștii Hamas sa elibereze o parte dintre ostatici și sa dea o lista cu numele tuturor rapiților.