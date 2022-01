Sute de sibieni nu au completat formularul digital la intrare în țară și au fost amendați Este vorba de 350 de sibieni, care nu au scapat ușor, cu cu amenzi totale de 700.000 de lei. Aceștia nu s-au mai chinuit sa completeze formularul digital la intrare in țara in perioada sarbatorilor. „Urmarea prevederilor OUG 129/2021 am constatat, urmarea datelor furnizate din platforma Alerte MS, ca un numar de 503 persoane din judetul Sibiu, in perioada 25-31 decembrie 2021, nu au completat formularul digital de intrare in tara. Ca urmare, la solicitarea MS de a se dispune si raporta masurile aplicate, s-au incheiat 343 procese verbale de contraventie in valoare de 686.000 lei”, a explicat directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 350 de sibieni au fost amendati pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in tara, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de aproape 700.000 de lei. “Un numar de 503 persoane din judetul Sibiu, in perioada 25-31 decembrie 2021, nu au completat…

- Aproximativ 350 de sibieni au fost amendati pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in tara, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Lucian Blagutiu. "Urmarea prevederilor OUG 129/2021 am constatat, urmarea datelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti ca Directia de Sanatate Publica (DSP) are acces la baza de date cu persoanele care intra in tara, le identifica pe cele care nu au completat formularul digital PLF in 24 de ore si emite automat sanctiunea, pe care o trimite prin posta la…

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și reglementat astazi de Guvernul Romaniei.Ce este formularul digital de intrare in Romania?Formularul este…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a informat ca de luni, 20 decembrie, cei care vin in Romania „nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei”, pentru ca toate datele se vor regasi „in formularul digital de intrare in Romania”,…

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și reglementat astazi de Guvernul Romaniei. Atenție! Nu este un certificat COVID-19, nu conține date despre…

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in tara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania PLF , document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana si reglementat astazi de Guvernul Romaniei.Formularul este un document pe care sunt prezentate tarile si zonele…

- Executivul urmeaza sa aprobe Ordonanta de Urgenta privind formularul digital de intrare in Romania, a declarat miercuri prim-ministru Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul…