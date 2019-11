Sute de mii de documente despre victimele naziştilor, publicate pe internet Sute de mii de documente cu privire la victime ale nazismului au fost publicate marti online de Centrul international de cercetari Arolsen, care detine cele mai complete arhive ale persecutiilor din timpul regimului national-socialist, relateaza AFP si dpa.



Este vorba de 850.000 de documente privind 10 milioane de oameni, a precizat Centrul international de cercetari privind persecutia nazista, creat la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial si avand sediul in orasul german Bad Arolsen din landul Hessa, informeaza Agerpres.



"Dupa cel de-al doilea razboi mondial, puterile…

Sursa articol si foto: rtv.net

