Sute de companii s-au retras din Rusia. Acum pleacă și Heineken Heineken pleaca din Rusia. Producatorul olandez de bere a anunțat ca iși vinde operatiunile locale grupului rus Arnest, pentru suma simbolica de un euro, fara optiunea de rascumpararea afacerii, transmite Reuters. Inca de anul trecut, Heineken a anuntat ca vrea sa iasa de pe piata rusa, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Heineken fabrica in Rusia sortimentele Botsjkarev si Ochota en Tri Medvjedja. Are sapte fabrici de bere in Rusia, unde lucreaza 1.800 de persoane. Aceștia isi vor pastra locurile de munca in urmatorii trei ani. Tranzactia a obtinut toate aprobarile necesare.

