Sute de cazuri de violență în familie în Gorj, în ultimele zece luni Sute de cazuri de violența in familie au fost inregistrate de la inceputul anului și pana in prezent in județul Gorj. Astfel, in perioada ianuarie-octombrie 2020, la nivelul județului Gorj au fost sesizate 647 de infracțiuni privind violența in familie. Pornind de la acest aspect, in saptamana 16-22 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Gorj au desfașurat activitați de informare și prevenire a violenței domestice, de aceasta data in cadrul campaniei naționale de prevenire a violenței domestice, Bright Sky. Activitațile au constat in discuții cu cetațenii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in luna mai a acestui an, Bright Sky RO este un instrument digital gratuit, care vine in sprijinul victimelor violenței domestice. Prin aceasta aplicație se ofera asistența și informații utile persoanelor aflate intr-o relație abuziva sau celor care vor sa ajute in astfel de cazuri. Aplicația…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Argeș desfașoara, periodic, activitați de informare și educare dedicate prevenirii violenței domestice. Pe 17 noiembrie, polițiștii argeșeni au continuat activitațile informativ-preventive, de aceasta data, in cadrul Campaniei…

- CAMPANIA LOCALA SPUNE NU VIOLENȚEI DOMESTICE Bright Sky RO – o aplicație care vine in sprijinul victimelor violenței domestice Campania locala Spune NU violenței domestice, inițiata de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea in luna iulie a.c., continua cu activitați informativ-preventive susținute…

- Pentru ca tot mai des ne confruntam cu situatii de violenta domestica, Politia Romana cauta solutii pentru a veni in sprijinul victimelor acestei infractiuni. Astfel in luna mai a acestui an a fost lansat un instrument digital, dezvoltat de Fundatia Vodafone Romania, in parteneriat cu Poliția Romana,…

- Poliția Romana in parteneriat cu Vodafone Romania, Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania, au lansat aplicația gratuita Bright Sky Romania, un instrument digital gratuit, care vine in sprijinul victimelor violenței domestice. Aplicația este disponibila in App Store și Google Play Store in…

- Lansat in luna mai a acestui an, Bright Sky RO este un instrument digital gratuit, care vine in sprijinul victimelor violenței domestice, oferind asistența și informații utile persoanelor aflate intr-o relație abuziva sau celor care vor sa ajute in astfel de cazuri. Aplicația a fost dezvoltata și…