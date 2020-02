Suspiciuni de terorism după un atac într-o secţie a Jandarmeriei din Franţa Un agent al Jandarmeriei din Franta a fost ranit, luni dupa-amiaza, de un individ înarmat cu un cutit, iar autoritatile franceze nu exclud ipoteza unui incident de tip teorist, relateaza cotidianul Le Figaro si agentia de presa Reuters. Atacul a avut loc în sediul Jandarmeriei din localitatea Dieuze, situata în nord-estul Frantei. Un individ înarmat cu un cutit a intrat în sediul Jandarmeriei si a atacat un agent, ranindu-l la mâna, înainte de a fi, la rândul sau, ranit prin împuscare. Potrivit procurorului din orasul Metz, cu putin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat marti ca a ajuns la o intelegere cu autoritatile din Franta, Marea Britanie si SUA, intelegere care pune capat unor investigatii de mita si coruptie, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres."Airbus confirma ca a ajuns la un acord de principiu…

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a repatria cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, centrul epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters, potrivit AGERPRES.Avionul va transporta circa 230…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Autoritatile din Ontario si-au cerut scuze, duminica, dupa ce populatiei i s-a transmis din greseala un mesaj de alerta cu privire la un incident la o centrala nucleara din apropiere de Toronto, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Ontario si-au cerut scuze, duminica, dupa ce populatiei i s-a transmis din greseala un mesaj de alerta cu privire la un incident la o centrala nucleara din apropiere de Toronto, relateaza Reuters.

- Autoritatile provinciei canadiene Ontario au raportat duminica un "incident" la statia de energie nucleara Pickering din apropiere de Toronto, dar au precizat ca nivelul de radioactivitate este in limitele normale, relateaza Agerpres citand Reuters.

- Noua persoane au fost ranite, vineri, dupa ce doua autocare scolare au intrat in coliziune in Franta, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele doua autocare, in care erau in total peste 50 de persoane, majoritatea elevi cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, au intrat…