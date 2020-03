Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța suspiciune de pesta porcina africana in judetul Timiș. Zeci de porci vor fi uciși. A fost semnalata pesta porcina africana, aproape de Timișoara. Trei porci au murit la o ferma din Bucovaț. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au fost la fața locului, au recoltat probe pentru…

- Virusul Pestei porcine africane se apropie de Odobești unde autoritațile verifica o suspiciune la o exploatație non profesionala. Exploatația este situata in afara orașului, cu circa 200 de animale. Inspectorii veterinari de la Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea au luat…

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada 06.01-10.01, 52 acțiuni de control in domeniul controlului oficial al sanatații animale . Verificarile au vizat : exploatații profesionale și non profesionale de animale, asociații…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat Planul de masuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere ca urmare a aparitiei unui focar de pesta porcina africana in doua gospodarii de la marginea localitatii Grivita, au informat, luni, reprezentantii Prefecturii…

- Tragedie in ziua de Craciun langa Timișoara. O persoana a murit și noua au fost ranite, miercuri, in urma impactului frontal dintre doua mașini, intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț, din județul Timiș, transmite realitateadetimis.net. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, iar printre raniți…

- Autoritatile au decis sa ucida preventiv cele 13 animale din amintita exploatatie agricola. De asemenea, s-a facut dezinfectia locala, iar comertul cu animale si cu carne a fost interzis la Tulucesti.