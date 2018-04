Comisia de ancheta ''a stabilit ca exista o puternica suspiciune ca anumiti membri actuali si fosti ai APCE s-au implicat in activitati de corupere in favoarea Azerbaidjanului'', in scandalul cunoscut sub numele de ''Caviargate'', se arata in comunicat.

Mai multi actuali si fosti membri ai APCE sunt banuiti ca au fost ''cumparati'' de autoritatile azere in schimbul votului lor, in ianuarie 2013, impotriva unui raport care denunta situatia detinutilor politici din aceasta fosta republica sovietica.

Unora dintre alesi li s-ar fi oferit caviar, covoare sau nopti la hoteluri de lux…