- Ljubisa Tumbakovici, selectionerul Serbiei, a fost suspendat un joc si amendat cu 5.000 de euro de Comisia de Disciplina a UEFA, pentru ca a intarziat startul unui meci, informeaza lequipe.fr.La 11 octombrie, echipa sarba a iesit cu cateva minute intarziere pe teren, la meciul de acasa, din Liga…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Turce de Fotbal a decis, joi, ca tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Sumudica, sa fie suspendat patru meciuri si amendat dupa partida din deplasare cu Antalyaspor, informeaza News.ro.Sumudica a fost gasit vinovat de faptul ca la meciul de duminica trecuta,…

- Marco Trovato, presedintele clubului Olimpia Asuncion din Paraguay, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de fotbal, a anuntat FIFA luni, potrivit news.ro.Citește și: Ciolacu: ‘Nu am avut discutii politice cu domnul Robert Negoita, suntem prieteni’ Aflat in functie din…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a suspendat procesul electoral in curs la Federatia ivoriana de specialitate (FIF) dupa respingerea dosarului fostului jucator-vedeta Didier Drogba, candidat la functia de presedinte, conform unui comunicat citat de AFP. "Noi va invitam sa suspendam…

- Chelsea l-a transferat pe fundasul Ben Chilwell de la alta echipa din campionatul de fotbal al Angliei, Leicester City, in schimbul sumei de 50 de milioane de lire sterline, informeaza cotidianul The Guardian. Ben Chilwell, care are 23 de ani, a semnat un contract pe cinci sezoane cu gruparea…