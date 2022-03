Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Noii Zeelande a confirmat ca o suta de cetateni rusi sunt vizați de noi sancțiuni.Prim-ministrul Jacinda Ardern a anuntat ca noile reguli vor impune o interdictie de calatorie pentru o suta de oligarhi rusi si vor impiedica iahturile, navele si avioanele inregistrate la Moscova sa…

- Mai multe state occidentale, printre care Marea Britanie si SUA, au cerut Interpol sa suspende Rusia din randurile organizatiei, a anunțat ministrul de interne britanic, Priti Patel. Alaturi de Marea Britanie si Statele Unite, Canada, Australia si Noua Zeelanda au cerut „suspendarea imediata a accesului…

- Mai multe state occidentale, inclusiv Marea Britanie si SUA, au cerut Interpol sa suspende Rusia din aceasta organizatie internationala de cooperare in domeniul politiei, anunta ministrul britanic de Interne Priti Patel, citat de AFP. Pe langa Regatul Unit și SUA, și Canada, Australia si Noua Zeelanda…

- Mai multe tari occidentale, printre care Marea Britanie si Statele Unite, au cerut Interpolului sa suspende Rusia din randurile acestei organizatii, a declarat ministrul britanic de interne Priti Patel, citat de AFP. Pe langa Marea Britanie și Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelanda au cerut…

- Google a decis sa nu mai furnizeze informatii in timp real despre traficul de pe strazile din Ucraina, in urma consultarilor cu autoritatile locale,Dupa Facebook si Twitter, Google este si el pus in situatia sa aduca modificari speciale pentru Ucraina produselor sale, asta dupa ce, deja, a…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy a promis vineri ca va ramâne în Kiev, în timp ce trupele sale se lupta cu invadatorii rusi care avanseaza spre capitala în cel mai mare atac asupra unui stat european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial încoace, relateaza…

- Australia va primi de luni turistii internationali, dupa aproape doi ani in care granitele au fost inchise din cauza Covid-19, bazandu-se pe rata ridicata de vaccinare, pe masura ce numarul infectiilor este in scadere, transmite Reuters.„Asteptarea s-a incheiat”, a declarat prim-ministrul…

- ​Guvernul israelian a decis vineri "sa evacueze familiile diplomatilor si personalului ambasadei sale în Ucraina" din cauza escaladarii tensiunilor ruso-occidentale legate de Ucraina, transmite AFP.Ministerul israelian de externe a recomandat, de asemenea, într-un comunicat…