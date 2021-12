Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, in Italia. Ahmed Sami El Bourkadi a fost localizat și reținut in Roma. Magistrații Tribunalului Iași au dispus arestarea in lipsa a unui cetațean marocan, Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect in cazul dublei crime din…

- O femeie de 46 de ani a ajuns, luni, la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi cu multiple fracturi, dupa ce a vrut sa-și salveze pisica, scrie ziarul Buna Ziua Iași. Pacienta este in stare buna, insa va avea nevoie de mai multe zile de ingrijiri, au transmis medicii.Incidentul a avut loc, luni, in Iași femeia…