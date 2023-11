Stiri pe aceeasi tema

- Suspecții din cazul talhariei și uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au cazier. In anul 2020, Costinel Cosmin Zuleam a fost judecat pentru furt calificat dupa ce ar fi patruns prin efracție in centrul Telekom din centrul comercial Maximus din Murska Sobota, Slovenia, in noaptea de 27 ianuarie,…

- Cei 3 barbați suspectați ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner in timpul unui jaf care a avut loc in vila acestuia din Sibiu, in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, au fost dați in urmarire. Barbații au intrat peste Adrian Kreiner, care se afla la momentul acela in locuința sa alaturi…

- Suspectul reținut in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu a fost pus in libertate de procurori pentru ca nu poate fi arestat preventiv.Dupa audierile maraton de azi noapte, anchetatorii au ajuns la concluzia ca nu exista probe pentru a propune arestarea lui Laurențiu Lacatușu, un fost boxer care…

- Surse Digi24 spun ca unul dintre cei trei suspecți din cazul de omor de la Sibiu a fost prins de polițiști in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj. Șeful IPJ Sibiu a declarat joi seara ca „au fost verificate imagini din 67 de locatii ce insumeaza peste 1.500 de ore de filmare continua”. Suspecții…

- Cei trei barbați suspectati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost identificati, anunța procurorii din Sibiu. Criminalii sunt din județul Dolj și este foarte posibil sa nu se mai afle in tara. In acest caz a fost audiat un barbat din judetul Timis, care i-a gazduit si le-a oferit transport…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…