Sus Ajax, jos Ajax!

- Nicolae Stanciu, numarul 7 al Slaviei, a fost considerat de L'Equipe printre cei mai buni jucatori ai meciului pierdut cu Barcelona, scor 1-2, in grupele Ligii Campionilor, joc disputat la Praga. Se simte excelent Nico Stanciu la Slavia, parca jocul creat de antrenorul Jindrich Trpisovsky i se potrivește…

- Liverpool, FC Barcelona, Napoli si Valencia au obtinut victorii in deplasare, miercuri seara, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Liverpool, campioana en titre, s-a impus fara probleme la Genk, cu 4-1, prin dubla lui Oxlade-Chamberlain si reusitele lui Mane si Salah.…

- Etapa cu numarul 3 a grupelor Ligii Campionilor se incheie astazi. Ianis Hagi (21 de ani) e anunțat titular in meciul cu Liverpool, Nicolae Stanciu (26 de ani) va avea un duel de foc cu Barcelona, iar formația lui Razvan Marin (23 de ani) primește vizita lui Chelsea. ...

- Slavia Praga, echipa romanului Nicolae Stanciu (26 de ani), infrunta Barcelona in Grupa F a Ligii Campionilor, miercuri, de la ora 22:00, in Cehia. Menajat in campionat, Stanciu viseaza sa incurce Barca in grupa mortii. „M-as bucura sa joace cu toate vedetele, avem o sansa unica in viata sa le vedem…

- Borussia Dortmund a invins-o pe Slavia Praga, miercuri seara, in deplasare, scor 2-0, in grupa F a Ligii Campionilor. Nicolae Stanciu a fost titular la echipa din Cehia, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan arunca bomba! De ce vrea Liviu Dragnea dizolvarea PSD . Ambele goluri ale…

- Slavia Praga, echipa care a eliminat CFR Cluj in play-off-ul Ligii Campionilor, a terminat la egalitate, marti, in deplasare, scor 1-1 (0-0), meciul disputat cu formatia Inter Milano, in etapa I a grupei F a competitiei. Olayinka a marcat golul cehilor, care au condus din minutul 63, iar Barella a egalat,…

- Inter Milano a terminat la egalitate cu Slavia Praga, 1-1, marti seara, pe stadionul ''Giuseppe Meazza'', la debutul celor doua formatii in Grupa E a editiei 2019-2020 a Ligii Campionilor la fotbal. Slavia, cu mijlocasul roman Nicolae Stanciu integralist, a reusit sa deschida scorul…

- Cu o zi inaintea startului grupelor Ligii Campionilor, UEFA a realizat un ghid in care le prezinta fanilor din intreaga lume cum se pronunta numele jucatorilor prezenti in competitie. Printre acestia este si Nicolae Stanciu, de la Slavia Praga, anunța MEDIAFAX.Citește și: Profeția devastatoare…