- Dan Ursa a caștigat finala Survivor Romania 2023 și premiul in valoare de 100.000 de euro. Dupa cinci luni și jumatate in Republica Dominicana, el a fost desemnat marele caștigator. Trei concurenți s-au duelat pe trasee și in voturi in finala Survivor Romania 2023: Dan Ursa, Andrei Krișan și Carmen…

- Maria Constantin nu va fi alaturi de colegii ei in finala de la Survivor Romania 2023. Cantareața a spus motivul pentru care nu a putut pleca in Republica Dominicana.Maria Constantin a facut parte din echipa Faimoșilor și a fost prima concurenta eliminata. Interpreta de muzica populara nu a rezistat…

- Maine are loc mult așteptata finala Survivor Romania. Dupa aproape cinci luni de acerba lupta, in competiție au ramas pana ieri cinci concureți- Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Dan Ursa. In urma voturilor exprimate de public, Alexandra Porkolab a fost eliminata.…

- Au mai ramas doar doua ediții pana cand vom afla cine este urmatorul caștigator de la Survivor Romania 2023. Andrei Krișan, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Dan Ursa sunt cei patru semifinaliști ai competiției din Republica Dominicana. Cine sunt foștii concurenți care nu vor fi prezenți in finala…

- Soțul lui Carmen Grebenișan, Alex Militaru, ii duce dorul vedetei, care e plecata la Survivor Romania 2023. De patru luni de zile sunt desparțiți, ea in Republica Dominicana, el in Romania. In ediția difuzata ieri la Survivor Romania 2023, Andrei Krișan a caștigat jocul de comunicare și a ales cațiva…

- Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor Romania 2023 in ediția din 3 mai. Concurentul a izbucnit in lacrimi cand a aflat ca e nevoit sa paraseasca competiția din Republica Dominicana. Saptamana aceasta, doi concurenți au fost in pericol de eliminare de la Survivor Romania 2023. Ștefania Stanila…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe la Antena 1 luni, 27 martie, de la ora 20:30. Arena competiției culinare se redeschide pentru concurenți ambițioși, gata sa impresioneze cu cele mai diverse preparate, dar ș