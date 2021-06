SURSE Vlad Voiculescu a fost ales preşedintele filialei USR-PLUS București Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, ar fi fost ales președintele filialei USR-PLUS București, in urma scrutinului care a avut loc sambata, conform unor informațiilor Puterea.ro. Votul pentru alegerea noului lider al filialei USR-PLUS a inceput sambata, 26 iunie, la or 15:00, și a durat pana luni la ora 22:00. Singurii candidați inscriși in aceasta cursa au fost Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, și Vlad Voiculescu, in prezent co-președinte al USR-PLUS și fost ministru al Sanatații in Guvernul Cițu. Sursele noastre spun ca, dupa numararea voturilor, cel care a invins este Vlad… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

