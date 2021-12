SURSE Procurorii au deschis două dosare penale în legătură cu nerespectarea normelor sanitare la Congresul PNL Au fost deschise doua dosare penale in legatura cu nerespectarea normelor sanitare de prevenire a raspandirii pandemiei de coronavirus in timpul desfașurarii Congresului PNL din data de 25 septembrie, potrivit surselor Puterea.ro. Reamintim ca PNL a fost amendat de catre Poliția Capitalei cu 10.000 de lei dupa Congresul din toamna, unde deși cazurile de infectare cu Covid-19 erau din ce in ce mai multe, liberalii nu au respectat masurile de protecție sanitara. Mulți dintre aceștia nu au respectat masca de protecție și nu au pastrat distanțarea fizica. De asemenea, a fost sancționata și o firma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

