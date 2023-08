Stiri pe aceeasi tema

- Un post TV a anunțat ca ancheta va fi coordonata de renumitul procuror Marius Iacob, care a mai instrumentat cazurile incendiilor de la Maternitatea Giulești și Piatra Neamț. Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a transmis…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarul privind explozia care a avut loc sambata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. „In cauza se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, fiind facute cercetari in rem pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Biroul de informare si relatii…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, fiind facute cercetari in rem pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Biroul de informare si relatii…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, duminica dimineata, ca Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ a preluat dosarul avand ca obiect explozia care a avut loc in localitatea Crevedia, judetul…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, fiind facute cercetari in rem pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru.UPDATE: Exploziile de la Crevedia:…