SURSE - Motivul pentru care ar fi fost 'demisionat' Victor Costache

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a dat demisia din functie, in aceasta dimineata, anunta Digi 24. La ora 10.30, premierul Ludovic Orban va avea o declaratie de presa, in care, foarte probabil, va aborda acest subiect. The post In plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatatii, Victor Costache,…

- Victor Costache, ministrul sanatatii, a anuntat ca toti bucurestenii ar putea fi testati pentru coronavirus. Planul pus la cale de minister este insa unul cu sanse utopice in acest moment, cand Romania poate efectua peste 1.000 teste pe zi. Costache a facut afirmatia intr-un interviu acordat Stirilor…

- Potrivit administratiei prezidentiale, astazi 24 martie, ora 12.00 are loc sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID 19.La sedinta participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sanatatii, Victor Costache,…

- ”Va amintesc ca faza de maxima transmitere contagioasa este de la pacienții simptomatici”, a spus azi la conferința de presa Victor Costache, explicand jurnaliștilor de ce nici el și nici premierul Ludovic Orban, care și-au anunțat izolarea, nu sunt un pericol real pentru cei din jur. De fapt, o analiza…

- "Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de urgenta sau, cu aceeasi urgenta, trebuie sa isi dea demisia. Nu se poate ca, la trei zile dupa ce a fost numit ministru, acest domn, profesionist poate, sa semneze un contract de munca cu o clinica privata, iar la 11 zile sa introduca aceasta clinica privata…

- Ministrul Costache a modificat cerintele legale de eligibilitate in data de 18 noiembrie 2019, astfel incat spitalul privat Polisano din Sibiu, unul dintre cele doua unde Costache opereaza, sa poata fi inclus in program, chiar daca acesta dispune de un singur angiograf, iar conditia legala era sa…