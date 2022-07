Surse: Doi români au decedat după prăbușirea unui bloc de gheață în Dolomiți Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media ca doua persoane cu cetațenie romana se afla printre cei șase alpiniști declarați morți in urma prabușirii unui imens bloc de gheața in varful Marmolada, din Munții Dolomiți. Informația aparuta in media italiana, in acest moment, este ca dintre aceste șase persoane decedate trei sunt cu cetațenie italiana, iar unul este ceh, alte doua persoane nefiind inca identificate. Desprinderea ghețarului s-a produs in apropiere de Punta Rocca, pe traseul de urcare al rutei normale pentru a ajunge pe varf. Toate stațiile de salvare alpina din zona au fost activate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Roma si al Consulatelor Generale ale Romaniei la Trieste si Milano, s-a autosesizat in urma incidentului produs la data de 3 iulie 2022, la ghetarul Marmolada, soldat cu decesul a 6 persoane, ranirea altor 9, precum si cu disparitia…

- UPDATE, ora 12:50 – Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, printre persoanele afectate de prabusirea ghetarului Marmolada, din muntii Alpi, Italia, nu au fost identificati cetateni romani, iar cautarea persoanelor disparute a fost suspendata temporar, din cauza vremii. Potrivit…

- Cel putin sase turisti au murit in Alpii italieni, dupa ce parti ale unui ghetar topit de caldura s-au prabusit peste excursionisti. Opt persoane au fost ranite si cateva zeci sunt date disparute, iar echipele de salvare reiau azi cautarile. Avalansa de gheata a avut loc pe Marmolata care, la cei 3.343…

